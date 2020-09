Ftse Mib tonica in scia record Wall Street. Scatto di CNH, bene anche FCA ed Enel

Titta Ferraro 2 settembre 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari Avvio positivo per Piazza Affari dopo i nuovi record di Wall Street ancora una volta trainato dal rally dei tecnologici. Il Ftse Mib segna +0,51% a 19.694 punti. Ieri la Borsa di Milano ha segnato un lieve ribasso complice il nuovo rialzo dell'euro portatosi ai massimi a oltre due ani contro il dollaro.Sul parterre milanese si muove bene CNH con +1,79%. Bene l'automotive con +1,23% per Ferrari e +0,54% Fca. Ieri i dati sulle immatricolazioni Italia hanno segnato una stabilizzazione ad agosto con -0,4% rispetto un anno prima grazie principalmente all'effetto degli incentivi all'acquisto di auto che hanno riguadato anche le auto diesel e benzina con emissioni non superiori a 110 g/km di CO2.Segno più anche per Enel (+0,49%) che ha finalizzato l'emissione di un bond ibrido perpetuo da 600 milioni di euro.L'attenzione degli investitori verrà oggi catalizzata dai primi riscontri dal mercato del lavoro statunitense per il mese di agosto. In attesa dei dati che verranno comunicati venerdì prossimo, primo test con il sondaggio ADP con la variazione degli occupati nel settore privato. Sotto la lente anche le parole del segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che ha dichiarato di essere pronto a far ripartire i negoziati con la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, per un nuovo piano di stimolo contro il Covid-19.