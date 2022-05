Ftse Mib tenta rimbalzo, bene banche e Stellantis

Titta Ferraro 3 maggio 2022 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva per i mercati dopo il deciso calo della vigilia. Il Ftse Mib segna +0,87% a 24.063 punti. Tra i titoli più mossi oggi spicca Diasorin con oltre +2%, rialzi del'1% sia per Unicredit che per Intesa. Progresso dell'1,5 per cento per Stellantis che ha annunciato l'acquisto di Share Now.Attesa per la riunione della Fed, che inizia oggi e dovrebbe portare all'annuncio domani sera di un rialzo dei tassi di 50 punti base, dopo l'aumento di un quarto di punto deciso a marzo. Focus anche su quello che dirà il presidente della Fed, Jerome Powell.