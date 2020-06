Ftse Mib sprofonda sotto 20mila, FCA sospesa -4,68%

Redazione Finanza 9 giugno 2020 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Brusca accelerazione al ribasso per Piazza Affari. Dopo un avvio tranquillo, il Ftse Mib vede i cali superare l'1,7% con indice scivolato sotto i 20 mila punti. A pesare sono i cali delle banche con circa -4% per Intesa Sanpaolo e Unicredit. Pesano i rumor circa l'esito di una prima fase dell'istruttoria antitrust che non vedrebbe le condizioni per dare il via libera all'OPS di Intesa su UBI. Inoltre il Consiglio generale del Comitato Europeo per il rischio sistemico (CEMS), organo di supervisione della BCE, ha deciso di integrare le precedenti iniziative intraprese da BCE, EBA ed EIOPA emettendo una nuova raccomandazione sulla restrizione al pagamento dei dividendi fino al primo Gennaio 2021.Molto male anche FCA (-4,7%), sospesa al ribasso. Anche qui sono emersi possibili dubbi dell'antitrust europea circa la fusione tra Fca e Psa. Stando a quanto riportato dall'agenzia Reuters Bruxelles teme che la nuova entità ottenga un'elevata quota di mercato nel settore dei furgoni. In assenza di rassicurazioni dai due gruppi, l'antitrust UE potrebbe decidere di sottoporre l'accordo di fusione a un'indagine lunga quattro mesi.