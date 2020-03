Ftse Mib sprofonda: indice cade di quasi il 12%, scattano le sospensioni al ribasso

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Peggiora la situazione a Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che continua a perdere terreno. Ora il listino cade di quasi il 12% a 18.388,10 punti. Scattano intanto diverse sospensioni al ribasso, tra cui quella di Eni, Banco Bpm e Juventus. In profondo rosso tutto il comparto petrolifero con il crollo delle quotazioni del greggio: Saipem perde oltre il 22% e Tenaris segna un calo del 21 per cento. Tra le blue chip prevalgono i cali a doppia cifra. Stanno invece tentando di contenere le perdite Pirelli che cede circa il 4%, ma anche Recordati, DiaSorin e Campari con cali di circa il 5 per cento.