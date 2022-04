Ftse Mib sprinta in avvio, in corsa Moncler e Stellantis

Titta Ferraro 8 aprile 2022 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di ripresa per Piazza Affari in scia ai guadagni di Wall Street. Gli indici americani hanno recuperato le perdite della prima parte di giornata andando a strappare il segno più a fine giornata con la sponda delle dichiarazioni di due funzionari della Fed, Charles Evans e Raphael Bostic, che hanno espresso posizioni più moderate. Evans si è riferito alla necessità di un approccio "misurato".In questo contesto il Ftse Mib dopo i primi minuti di contrattazioni segna +1,42% a quota 24.647 punti. Torna prepotentemente alla ribalta a Piazza Affari il risiko bancario. A sorpresa Credit Agricole ha rastrellato sul mercato quasi il 9,2% di Banco BPM. Il titolo Banco non ha ancora fatto prezzo per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo (teorico +9,6%).Moncler in prima fila oggi con un balzo del 3% circa grazie all'upgrade di Barclays a overweight. Infine Stellantis (+2,2%) che ha ceduto il restante 25% delle sue quote in Gefco a Cma (attiva nel settore dei trasporti e della logistica).