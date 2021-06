Ftse Mib schizza ai top ultradecennali, titoli oil e galassia Agnelli in forte rialzo

Titta Ferraro 1 giugno 2021 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Forte accelerazione delle Borse nella prima seduta di giugno sulla scia dei dati economici migliori del previsto arrivati oggi. L'indice Stoxx Europe 600 guadagnato oltre l'1% sotto la spinta delle azioni cicliche che beneficiano della prospettiva di una forte accelerazione economica. Molto bene anche i titoli energetici sulla scia dei top dal 2018 toccati dalle quotazioni del petrolio.Il Pmi dell'area euro è schizzato a 63,1 punti a maggio, meglio della lettura preliminare (62,8), confermando la crescita a ritmo record. Indicazioni molto forti anche dal Pmi manifatturiero italiano. E sempre oggi l'Istat ha diffuso il dato sul PIL che segna a sorpresa un marginale rialzo (+0,1% t/t nel 1° trimestre 2021) rispetto alla prima stima che era stata di -0,4%.A Piazza Affari l'indice Ftse Mib si è così spinto fino a 25.501 punti, livello che corrisponde con il massimo intraday dall'ottobre 2008, superando così i picchi pre-Covid del 19 febbraio 2020 (top intraday a 25.477). A volare sono i titoli oil con Eni a +2,3% a 10,29 euro, meglio fanno Saipem (+3,7%) e Tenaris (+3,02%). Tra le big del listino milanese viaggiano in forte rialzo anche le banche: +1,7% Intesa Sanpaolo e +1,5% Unicredit. Infine, nella galassia Agnelli spicca il +1,48% di CNH; molto bene anche Stellantis (+169% a 16,53 euro) che nell'Electrification day in calendario l’8 lugli potrebbe dare delle indicazioni su eventuali piani di produzione delle batterie per auto elettriche in Italia.