Ftse Mib scatta bene dai blocchi, nuovo rush di Unicredit

Titta Ferraro 11 maggio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Piazza Affari che dà seguito alla seduta positiva della vigilia. Il Fse Mib segna +0,85% a quota 23.266 punti. Oggi riflettori rivolti al dato sull'inflazione Usa che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Le attese degli analisti sono infatti per una inflazione all'8,1% su base annua ad aprile contro l'8,5% precedente. Una lettura superiore alle attese potrebbe scatenare nuovamente i timori su un imminente aumento del tasso della Fed di 75 punti base.Tra le big di Piazza Affari rialzo di oltre il 2 per cento per Pirelli, ben comprata anche Unicredit (+3,3% a 8,75 euro) che dà seguito al rally del 6% della vigilia. La banca di piazza Gae Aulenti ha definito le modalità della prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 1,58 miliardi di euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 215.000.000. La Prima Tranche del Programma di Buy-Back è stata già autorizzata dalla BCE.