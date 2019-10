Ftse Mib rifiata dopo approdo a top 2019. Corre FCA, sbanda Ferragamo

Titta Ferraro 16 ottobre 2019 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Lieve ritracciamento per Piazza Affari all'indomani del rally che ha portato la Borsa di Milano a superare i massimi 2019. Il Ftse Mib cede lo 0,16% a 22.328 punti. Ieri il balzo di oltre l'1% era stato trainato dall'avvio positivo dell'earning season delle banche Usa e dai rumor circa una possibile svolta positiva sul fronte Brexit.Tra i singoli titoli arrancano Salvatore Ferragamo e A2a con cali nell'ordine dell'1,5 per cento. Bene invece FCA (+1,2%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Ueropa che a settembre vedono un rimbalzo del 12,8% rispetto al +14,4% del mercato. La quota di mercato è passata dal 5,5% al 5,4%. Resta in rosso il saldo dei primi 9 mesi che ha visto una flessione delle vendite del 10,2%, con una quota di mercato che è scesa dal 6,7% all'attuale 6,1 per cento.