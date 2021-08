Ftse Mib positivo a metà seduta, in attesa dell'inflazione Usa

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Resta in territorio positivo la Borsa di Milano a metà seduta, aspettando le indicazioni in arrivo alle 14:30 dall'inflazione Usa. L'indice Ftse Mib si muove in rialzo dello 0,5% a quota 26.335 punti sui nuovi massimi dal 2008. Tra i singoli titoli del listino milanese si mantiene in vetta Buzzi Unicem che guadagna circa il 2,6% grazie al via libera al piano infrastrutturale Usa da parte del Senato. Il terzetto delle migliori vede anche Banco BPM e Leonardo che avanzano di oltre l'1,5 per cento.