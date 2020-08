Ftse Mib parte forte: Stm cavalca record Nasdaq, male Saipem

Titta Ferraro 21 agosto 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza intonata al rialzo per Piazza Affari che si accoda al buon umore dei mercati in avvio dell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib segna +0,39% a 19.843 punti.Sul parterre milanese si muove molto bene Atlantia (+1,33%) dopo il passo falso della vigilia. Tra i migliori anche STM (+1,19%) che si accoda al rally del Nasdaq. Male invece Saipem con -1,48%.Le Borse UE stamattina trovano sponda del rally di Wall Street che ha chiuso in rialzo sostenuta ancora una volta dai guadagni delle big tech Usa con nuovi record per Apple e Tesla. Il mercato ha messo in secondo piano i rinnovati timori sulla ripresa economica e i deboli riscontri arrivati dalle richieste di sussidio negli Usa. In attesa degli indici Pmi UE di agosto in arrivo in mattinata, buone indicazioni dalle vendite al dettaglio UK balzate oltre le attese a luglio con un +3,6% m/m.A tenere banco oggi anche le ultime novità sul fronte vaccini. Pfizer e BioNTech hanno dichiarato che il loro vaccino per il coronavirus è sulla buona strada e potrebbe essere disponibile già in ottobre, nell'ipotesi di un successo clinico.