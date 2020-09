Ftse Mib parte forte: FCA in pole, Unicredit la migliore tra le banche

Titta Ferraro 7 settembre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza lanciata oggi per Piazza Affari che trova sollievo dalla chiusura di venerdì scorso di Wall Street, con indici in rosso ma in deciso recupero rispetto ai minimi che aveva toccato nel corso della seduta (il Nasdaq era arrivato a -5% per poi chiudere a -1,3%).Il Ftse Mib segna dopo i primi scambi +0,9% a 19.566 punti. Tra i singoli titoli si mettono in evidenza le banche: +1,18% Unicredit, seguita da Banco BPM con +0,91%. Continua il momento positivo di FCA che segna +1,81% in area 9,60 euro.Oggi mancherà il faro di Wall Street, chiusa per la festività del Labor day. Sul fronte macro, la bilancia commerciale relativa al mese di agosto ha mostrato un miglioramento delle esportazioni che hanno mostrato una crescita dell'11,6% su base annua rispetto al +10,4% della passata rilevazione (consensus Bloomberg a +12,4%), importazioni in ribasso dello 0,5% su base annua dal precedente +1,6% e dalla crescita del 6,1% indicato dagli analisti. Nel mese di agosto, la Cina ha riportato un surplus di quasi 416,6 miliardi di yuan rispetto ai 386 miliardi stimati.