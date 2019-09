Ftse Mib non si ferma: FCA e Stm in pole, ruggisce Generali

Titta Ferraro 5 settembre 2019 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha ancora voglia di salire grazie all'effetto Conte-Bis, con il giuramento previsto oggi. Inoltre sui mercati prevale l'ottimismo sul fronte guerra commerciale in scia alla conferma che Stati Uniti e Cina terranno un nuovo ciclo di incontri a Washington a inizio ottobre.Il Ftse Mib sale dello 0,48% a 21.842 punti. Le speranze di una distensione dei rapporti commerciali spingono in avvio i titoli maggiormente sensibili alla questione dazi: +1,87% STM, +1,8% FCA e +1,83% Pirelli.In forze anche oggi il settore bancario sulla scia dei nuovi minimi a 15 mesi toccati dallo spread che prova ad allungare sotto quota 150 pb. Unicredit sale dello 0,9%, UBI +0,82%. Tra i finanziari spicca anche Generali (+1,15%).Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ieri si è recato al Quirinale per presentare la squadra di governo. Spiccano i nomi del leader del M5S Luigi Di Maio agli Esteri, Roberto Gualtieri nuovo ministro dell'Economia, Luciana Lamorgese agli Interni e Lorenzo Guerini alla Difesa.