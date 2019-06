Ftse Mib in surplace, Atlantia soffre dopo nuovo attacco di Di Maio

Titta Ferraro 28 giugno 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta senza direzione per Piazza Affari in attesa del G20 di Osaka e del 2 luglio, giorno della raccomandazione della Commissione europea sulla procedura di infrazione sul debito.Dopo i primi minuti di contrattazioni il Ftse Mib si muove sulla parità a 21.110 punti. In prima fila Prysmian che sale dell'1,34%, +1% per Stm. Tra i peggiori Atlantia (-1,58%) che paga il nuovo affondo di Luigi Di Maio. Il vice premier ha definito 'decotta' la società controllata dai Benetton ritenendo che una volta perse le concessioni autostradali "l'azienda perderà valore in Borsa".