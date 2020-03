Ftse Mib in caduta libera: indice sprofonda a 16.313,06 punti (-9%), fioccano sospensioni al ribasso

Daniela La Cava 12 marzo 2020 - 14:53

Precipita Piazza Affari dopo gli annunci della Banca centrale europea (Bce). L'indice Ftse Mib sta crollando di circa il 9% a 16.313,06 punti e fioccano le sospensioni per eccesso di ribasso. Tra le altre, stop per A2a, Amplifon e Campari, Cnh e anche Eni. Sospensione anche per le banche, tra cui Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Ubi e Unicredit e tra gli assicurativi Generali. E' scattata anche la sospensione per Tenaris, Telecom Italia e Stm.Nessun taglio del costo del denaro da parte della Bce che vara altre operazione di finanziamento e aumenta di 120 miliardi per il 2020 il piano di QE. La banca centrale europea ha mantenuto il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento e i tassi di interesse sui prestiti marginali e sui depositi invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%. Nel frattempo è iniziata la conferenza stampa di Christine Lagarde, numero uno della Bce.