Ftse Mib: fioccano le sospensioni al ribasso su timori contagio Coronavirus

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Scattano le sospensioni al ribasso sul Ftse Mib, con certi titoli che non sono ancora riusciti ad aprire. Il panic selling è scattato sull'onda dei timori del diffondersi del coronavirus in Italia. Sono soprattutto i titoli del comparto finanziario, sotto pressione come FinecoBank ma anche Moncler. Tra i bancari Banco Bpm segna una flessione di oltre il 6%, mentre Intesa cede circa il 5%. Soffrono anche altre big del listino come Amplifon che lascia sul terreno l'8% e Pirelli che cede oltre il 7 per cento. Tra le sospensioni al ribasso quella di Salvatore Ferragamo e Saipem (entrambe in asta di volatilità).