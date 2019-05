Ftse Mib fallisce rimbalzo, Enel scende ancora. Ruggisce Leonardo

Titta Ferraro 30 maggio 2019 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari completa il poker di ribassi e sia avvia a chiudere il mese di maggio sui minimi a oltre tre mesi e mezzo. L'indice Ftse Mib, dopo una prima parte di giornata promettente intonata al rialzo grazie anche al restringimento dello spread, ha perso quota sul finale andando a chiudere a 19.947 punti, in calo dello 0,26 per cento.Tra i singoli titoli non ha avuto seguito il timido tentativo di ripresa delle banche. Unicredit ha ceduto lo 0,31% dopo l’oltre +2% della vigilia. Seduta piatta (-0,03%) per l’altra big Intesa Sanpaolo che ha trovato un’intesa con i sindacati per 1.600 uscite dal gruppo, di cui 600 attraverso Quota 100.Tra i peggiori di giornata Enel (-1,45%) che già ieri aveva ceduto terreno insieme alle altre utility. Giù anche Campari (-1,23% a 8,8 euro) che paga il taglio di rating da equalweight a underweight deciso da Morgan Stanley. Maglia nera di giornata per Ferragamo arrivata a cedere oltre il 3 per cento.Sul versante opposto, giornata di acquisti per Leonardo con il titolo balzato del 3,82% riavvicinando la soglia psicologica dei 10 euro. A sostenere le quotazioni la notizia che la controllata statunitense Leonardo DRS si è aggiudicata una commessa da 977 milioni di dollari dalla Defense Information Technology Contracting Organization per la fornitura di un sistema di comunicazione satellitare destinato all’U.S. Special Operations Command. Il contratto avrà una durata massima di otto anni. L'ad di Leonardo, Alessandro Profumo, ha posto l’accento sulla forte crescita della controllata statunitense, che potrà beneficiare dell’aumento del budget per il settore militare Usa.