Ftse Mib euforico, massimi da giugno 2018 con galassia Agnelli in volata

Titta Ferraro 15 luglio 2019 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di ottava a spron battuto per Piazza Affari. Il Ftse Mib è partito con netta prevalenza degli acquisti allungando fino a 22.330 punti, in rialzo dello 0,65% e sui nuovi massimi da giugno 2018. Il balzo da inizio anno è di oltre +21%. Il mercato non paga i dati in arrivo dalla Cina con crescita economica ai minimi a 27 anni. Il prodotto interno lordo della seconda economia del mondo è salito del 6,2% su base annua, in linea con le attese del consensus, ma inferiore al +6,4% del primo trimestre del 2019.Tra i singoli titoli del Ftse Mib spicca il balzo dei titoli della galassia Agnelli: +1,31% per CNH, +1,02% Fca e +1,14% Exor. Molto bene anche il titolo Juventus (+2,35%) con domani che dovrebbe essere il giorno dell'annuncio dell'arrivo a Torino del difensore dell'Ajax, Mathias De Ligt.