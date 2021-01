Ftse Mib e Dax avanti tutta, banche cavalcano conti UBS. In volata anche ENI e Saipem

Titta Ferraro 26 gennaio 2021 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Si accentuano i rialzi a metà seduta sulle Borse europee. Il Dax è arrivato a segnare +2% e Piazza Affari segue a ruota (+1,23% il Ftse Mib) non dando peso agli sviluppi della crisi politica sfociata oggi con le dimissioni del premier Conte. Già da domani inizierà il giro di consultazioni.Tra i singoli titoli si segnala la forza del settore bancario, tra i più in difficoltà nelle ultime settimane. Sponda arriva dai conti di UBS che ha riportato un balzo del 137% dell'utile trimestrale. Il titolo Unicredit segna +3% con questa settimana che potrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo ceo con la riunione del Comitato Nomine e una riunione straordinaria del CdA che dovrebbe essere convocata entro domenica. Andrea Orcel è visto come il principale candidato. Molto bene anche Bper con +2,65%.Tra gli altri settori spiccano i titoli energetici: +2,66% Eni e +4,26% per Saipem, miglior titolo del Ftse Mib.