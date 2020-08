Ftse Mib e Borse Ue verso avvio tonico, focus su ok Fda a trattamento contro Covid

Titta Ferraro 24 agosto 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

I mercati azionari europei sono attesi in salita dopo i record di venerdì di Wall Street e il cauto ottimismo sul Covid. Ieri la Food and Drugs Administration degli Stati Uniti ha dichiarato di aver rilasciato "l'approvazione per l'uso di emergenza" per l'uso del plasma sanguigno da pazienti guariti come opzione di trattamento per alcuni pazienti affetti dagli effetti del virus Covid-19. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato intanto che il trattamento al plasma sarà esteso a un numero maggiore di malati americani di COVID-19.Il futures DAX in Germania segna +0,54%, quello sul CAC 40 +0,41% e l'indice Ftse Mib a sua volta segna un buon rialzo con possibile avvio a ridosso di area 20mila punti.