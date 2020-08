Ftse Mib e Borse Ue verso avvio in netto calo, salgono timori su crescita Usa

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Fredda accoglienza dei mercati alle minute della Federal Reserve che segnalano un outlook economico più prudente per la seconda metà dell'anno. I futures statunitensi viaggiano tutti in ribasso di circa mezzo punto percentuale e anche in Europa l'avvio sarà con ogni probabilità con segno meno. I futures di Cac 40 e Ftse 100 indicano cali superiori all'1%, per il Ftse Mib il calo teorico è di oltre lo 0,6% con indice di nuovo sotto i 20mila punti.Ieri sera le minute della Fed hanno evidenziato una certa preoccupazione per lo stato dell'economia. "Il previsto tasso di ripresa del PIL reale e il ritmo di diminuzione del tasso di disoccupazione, nella seconda metà di quest'anno sono stati dovrebbe essere un po 'meno robusto rispetto alla previsione precedente", si legge nei verbali che indicano inflazione ancora persistentemente bassa.Gli altri temi market mover sono le tensioni USA­-Cina, l'attesa per gli stimoli economici dell'amministrazione Trump e la diffusione del covid con i contagi che non accennano a diminuire.