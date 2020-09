Ftse Mib dimezza i guadagni, Banco BPM annaspa a -2%

Titta Ferraro 2 settembre 2020 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Si conferma la giornata positiva di Piazza Affari che però nella seconda parte di seduta ha limato i guadagni nonostante la sponda positiva del ritracciamento dell'euro contro il dollaro e della partenza positiva di Wall Street. Il Ftse Mib segna così +1,2% a 19.832 punti dopo che nell'intraday si era spinto oltre il muro dei 20mila punti con un rialzo di oltre il 2%.Si conferma l'exploit di giornata per Atlantia a oltre +15% grazie ai rumor che vedono vicino un accordo con CDP sull'uscita dei Benetton da Autostrade con oggi un incontro tra le parti. L'accordo prevederebbe l'uscita di Atlantia da ASPI in due tappe e una valutazione della società pari a 11 mld.Molto bene anche Interpump con oltre +7% grazie alla positiva accoglienza da parte degli analisti ai conti diffusi ieri. Oltre +4% per Amplifon, mentre Enel segna +1,52%.Sul fronte opposto soffrono le banche con Banco BPM a guidare i ribassi con oltre -2%. Calo del'1,05% per Unicredit, mentre Intesa limita la discesa a -0,45%.