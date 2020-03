Ftse Mib crolla: -10% Intesa Sanpaolo, Fca e Mediobanca, raffica sospensioni

Titta Ferraro 16 marzo 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Cali cospicui per Piazza Affari all'indomani dell'intervento d'emergenza della FED e delle altre banche centrali. Il Ftse Mib annulla i rialzi di venerdì e torna sotto i 15 mila punti, con un calo di quasi l'8%.Molti titoli hanno aperto e sono poi stati sospesi per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo: stop a oltre -10% per Atlantia, Bper, FCA, Intesa Sanpaolo e Mediobanca.Ieri sera la Federal Reserve ha portato i tassi a zero con l'avvio di un QE da ben 700 miliardi di dollari. In azione anche banca centrale zeozelandese con tassi scesi di 75 pb allo 0,25%.