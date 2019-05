Ftse Mib corre galvanizzato da effetto Fca, banche in positivo dopo elezioni

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

reazione positiva per Piazza Affari all'esito delle elezioni europee. L'indice Ftse Mib sale dell'1,23% a quota 20.626 punti. L'indice si giova del balzo dei titoli della galassia Agnelli a seguito della notizia della proposta di fusione tra Fca e Renault. Il titolo Fca segna un balzo del 12,8% a quota 19,9 euro dopo aver segnato in avvio fino a +20%. Segue a ruota la holding Exor con +8,3%.Questa mattina il gruppo italo-francese ha annunciato la proposta di aggregazione con il gruppo Renault con un controllo paritario del capitale del nuovo gruppo e sinergie stimate per complessivi 5 miliardi di euro.Tra le big di Piazza Affari Eni sale dello 0,75%, +0,4% Enel. Bene le banche con Intesa Sanpaolo che sale dell'1,4%, +0,8% Unicredit.