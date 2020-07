Ftse Mib corre con Leonardo e galassia Agnelli, Atlantia crolla a -10%

Titta Ferraro 13 luglio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si accoda all'euforia dei mercati questa mattina con il Ftse Mib che sale dello 0,8% a 19.920 punti.L'aumento record dei contagi da coronavirus (l'OMS ha registrato ieri 230.370 nuovi casi nel mondo nelle ultime 24 ore) non sembra preoccupare gli investitori che guardano con speranza alla possibilità di un vaccino contro il Covid. Gilead venerdì ha diffuso dati supplementari di uno studio avanzato, secondo cui il trattamento sperimentale Remdesivir ridurrebbe il rischio di mortalità e migliorerebbe in maniera considerevole le condizioni dei malati più gravi di coronavirus.Tra i singoli titoli del listino milanese si muovono bene gli industriali con +4,8% per Leonardo e oltre +3% Pirelli. In volata anche la galassia Agnelli con +2,7% CNH e +2,5% FCA. Tra el banche +1,3% per Unicredit.Ha fatto prezzo Atlantia con oltre -10% a quota 12 euro dopo le dure parole di Conte che chiude la porta ai Benetton e fa aumentare i timori di una revoca della concessione ad Aspi.La settimana vede in primo piano la riunione Bce di giovedì, così come l'avvio dell'earning season oltreoceano con i conti di banche e Netflix. Focus anche sul Consiglio europeo per l'approvazione del Recovery Fund. A questo riguardo, proseguono gli incontri bilaterali tra i vari paesi e oggi è in programma l'incontro a Berlino tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno dell'Ue. In Italia, dopo il nulla di fatto di Fitch sul fronte rating, domani attesa per la maxi-asta di Btp a media-lunga scadenza per massimi 10 mld.