Ftse Mib chiude sui massimi, Leonardo maglia rosa di giornata

Titta Ferraro 29 gennaio 2020 - 18:13

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib chiude oggi sui nuovi massimi annui, che corrispondono anche con i massimi da maggio 2018. L’indice guida di Piazza Affari segna in chiusura un +0,57% a 24.164 punti. Una spinta ai mercati, in attesa della Fed di stasera è arrivata ai numeri oltre le attese di Apple.Ancora una volta una spinta al rally di Piazza Affari arriva da Enel (+1,39%) che ha aggiornato i massimi storici oltre quota 8 euro.Leonardo è stata la migliore oggi con +3,41% all'indomani dell'acquisizione della svizzera Kopter Group AG (Kopter). Una decisione che permetterà a Leonardo di rafforzare la sua leadership internazionale in campo elicotteristico, beneficiando dell’innovazione e delle nuove competenze di ingegneria sviluppate da un’azienda giovane e dinamica. Da un punto di vista strategico e industriale, gli esperti di Banca Imi giudicano "positivamente l'acquisizione", che "consentirà a Leonardo di entrare nel segmento degli elicotteri civili, in cui non è ancora presente e dove Airbus è il player principale".Seduta molto positiva per Telecom Italia (+2,31% a 0,5169 euro) in attesa di novità sul fronte rete unica. Segno meno invece per Stm (-0,59%) nonostante i forti numeri arrivati da Apple.