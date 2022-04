Ftse Mib chiude in calo, tonfo di oltre -6% per Tenaris e Saipem

Titta Ferraro 25 aprile 2022 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana in deciso calo per le Borse. Piazza Affari va a chiudere con -1,53% a 23.908 punti per l'indice Ftse Mib con titoli oil in forte affanno complice il sell-off del 6% circa del petrolio. Oggi i timori per l'epidemia di COVID-19 in Cina si aggiungono alle preoccupazioni per gli aggressivi rialzi dei tassi di interesse statunitensi.Tra le big di Piazza Affari cali del 6,8% per Tenaris, peggior performer del Ftse Mib. Molto male anche ENI con -4,79% e Saipem con -6,4%. Tra i pochi titoli in rialzo spicca Enel con +1,5%.