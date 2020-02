Ftse Mib chiude a +1,64%, UBI e Atlantia le migliori

Titta Ferraro 4 febbraio 2020 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha segnato +1,64% a quota 23.844 punti accodandosi ai rialzi delle altre borse e cavalcando anche il newsflow positivo sulle banche. Tra i top performer di giornata sul Ftse Mib spiccano Banco Bpm (+3,49% a 1,9395 euro) e UBI Banca (+3,91% a 2,814 euro) in scia al riaccendersi di possibili scenari da M&A. Molto bene anche Unicredit a +3% circa. Una sponda per accelerare futuri scenari di consolidamento tra le banche, con Banco e UBI che sono i player maggiormente accreditati per operazioni di M&A, arriva dai rumor stampa odierni che riportano il possibile arrivo entro qualche settimana del via libera UE all'operazione di cessione di un portafoglio di NPE il cui ammontare dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 miliardi (su 12,5 mld totali). Una volta sbloccato il nodo Npl, l'istituto senese diverrebbe un asset più appetibile in chiave M&A.Giornata di conti per Intesa Sanpaolo (+2,91%) che ha battuto le attese a livello di utili e ricavi, annunciando un dividendo di 0,192 euro per azione. Per il 2020 atteso un utile in ulteriore espansione.In corsa oggi Atlantia (+4,11%) ai nuovi massimi da novembre 2019. Il mercato scommette sempre di più su possibili soluzioni alternative alla revoca della concessione di Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia).Peggior titolo di giornata è stato Ferrari con oltre -2% dopo i conti 2019 che indicano un utile in calo e sotto le attese del mercato. Il tutto nonostante sia stata rivista al rialzo la guidance per il 2020.