Ftse Mib chiude a +1,12% a 24.301 punti

Titta Ferraro 17 maggio 2022 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

Chiusura tonica per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib chiude a 24.301 punti (+1,12%). I mercati si giovano del calo del numero di nuovi casi di Covid in Cina e all'assenza di casi positivi per tre giorni al di fuori delle zone di quarantena di Shanghai, condizione richiesta per la revoca delle restrizioni. Riscontri oltre le attese anche dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.A Milano rialzi convinti per Stm (+2,69%) e Tim (+2,02%).In testa al Ftse Mib si segnala il +3,3% di Unipol che è stata promossa a buy dagli analisti di Berenberg.