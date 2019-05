Ftse Mib cede subito l'1%, Telecom torna ai minimi storici. Sale solo la Juve

Titta Ferraro 23 maggio 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata di cattivo umore per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,93% a quota 20.383 punti in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici. La trade war rischia di trasformarsi in guerra tecnologica con anche Panasonic che ha annunciato l'interruzione della forniture a Huawei. Oggi intanto c'è il via ufficiale dell'iter di voto per le elezioni europee si svolgeranno nei vari paesi Ue fino a domenica (in Italia si voterà solo domenica 26).Sul Ftse Mib spiccano i cali di STM (-2,6%) così come di FCA (-1,8%), tra i titoli più esposti alla guerra dei dazi. Male anche Saipem che cede oltre il 3%. Giù di un 1 punto e mezzo percentuale Telecom Italia che riavvicina i minimi storici. Tra i pochi segni più spicca la Juventus (+3,01%) che cavalca ancora le attese per il prossimo allenatore con il mercato che ieri ha dato credito alle voci di un avvicinamento a Pep Guardiola.