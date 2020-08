Ftse Mib balla a cavallo dei 20mila pti, scatto di TIM

Titta Ferraro 26 agosto 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta per Piazza Affari reduce dai cali della vigilia (-0,41%). Il Ftse Mib, dopo i primi scambi in calo, segna ora un marginale rialzo dello 0,06% a 20.041 punti. L'attenzione inizia a spostarsi in vista del simposio virtuale di Jackson Hole di domani con tutte le attenzioni rivolte al discorso di Jerome Powell, con molti si aspettano che la Fed si spinga oltre dopo che gli ultimi verbali hanno suscitato delusione in tutti i mercati. Attenzione anche all’avanzata dell'uragano Laura che entro questa sera dovrebbe arrivare nel Sud degli Stati Uniti e provocare l’interruzione delle operazioni delle principali raffinerie di petrolio nel Texas orientale e in Louisiana.Sul parterre milanese vendite su Hera a -0,74%, calo dello 0,5 per cento circa per Enel. Sul fronte opposto sui segnala Telecom Italia che svetta a +2,3% con le ultime indiscrezioni stampa che vedono un accordo sulla rete unica più vicino in vista del cda di fine mese.Dal fronte macro, oggi è prevista la pubblicazione degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Sul fronte emissioni di titoli di Stato, oggi il Tesoro collocherà in asta Ctz per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi.