Ftse Mib ancora in calo, chiusura a 20.538,85 punti (-0,45%)

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

Ennesima chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha terminato la giornata in flessione dello 0,45% a 20.538,85 punti. Si tratta della quarta seduta consecutiva di cali. A pesare sull'andamento della Borsa di Milano l'avvio in forte calo di Wall Street. Sui mercati sale, infatti, l'avversione al rischio (alimentata dai timori di una recessione) che sta mettendo sotto pressione i rendimenti dei Treasury Usa.