Ftse Mib allunga il passo, Fca corre del 5% su parole Tavares

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Seduta dai due volti, quella vissuta fino a questo momento, da Piazza Affari. Dopo una partenza cauta e uno scivolone in mattinata, l'indice Ftse Mib ha ribaltato la giornata e ora viaggia in rialzo di quasi l'1% a 23.270 punti circa, facendo meglio delle altre Piazze europee che restano in rosso.Tra i singoli titoli balza Fca, con un guadagno di oltre il 5% che beneficia dell'effetto PSA, il colosso francese con cui ha raggiunto un accordo di fusione. Il gruppo dell'auto francese ha annunciato con la comunicazione del bilancio che la sua redditività ha raggiunto nel 2019 un valore record. Parlando della fusione Fca-Psa, il presidente della società francese Carlos Tavares ha commentato inoltre, in occasione della presentazione dei conti, che "siamo desiderosi di entrare in una nuova era con il progetto di fusione con Fca". Bene anche Saipem dopo i conti 2019, con il ritorno all'utile e del dividendo.In evidenza anche Telecom Italia in scia alle dichiarazioni sulla rete, in particolare quelle del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Quest'ultimo ha rimarcato il fatto che il Governo incoraggia il confronto tra gli operatori sul confronto d'infrastruttura integrata su banda ultralarga.