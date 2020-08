Ftse Mib allunga il passo (+3%), regine Banco BPM e Mediobanca

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Continua l'accelerazione rialzista del Ftse Mib, migliore tra i listini europei. L'indice principale di Piazza Affari ora guadagna quasi il 3% a circa 20.216 punti. Brillano i bancari, con Mediobanca e Banco BPM protagoniste di giornata con guadagni di oltre il 6 per cento. A sostenete il settore le ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, che sottolinea come l'operazione Intesa-UBI cambia lo scenario del settore in Italia e Banco BPM si guarderà intorno "valutando aggregazioni che creino valore".C'è poi la sorpresa Germania, con la fiducia degli investitori tedeschi in deciso miglioramento ad agosto. L'indice Zew sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 71,5 punti contro i 59,3 punti della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un peggioramento, con un dato pari a 55,8 punti.In generale sui mercati europei prevale un sentiment positivo, e questo nonostante le tensioni tra Usa e Cina e l'evoluzione della pandemia.