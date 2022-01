Ftse Mib allunga a 27.700 punti, Tenaris e Moncler davanti a tutti

Redazione Finanza 17 gennaio 2022 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Buona intonazione per Piazza Affari. A metà seduta il Ftse Mib viaggia a 27.689 punti (+0,51%) dopo aver toccato un top intraday a 27.700 punti. In assenza della bussola di Wall Street, chiusa oggi in occasione del Martin Luther King day, gli investitori guardano alle mosse della Cina. Il PIL 2021 ha segnato +8,1%, oltre il target di crescita fissato dal governo di Pechino, pari a una espansione del 6%, e oltre anche le previsioni di diversi economisti, evidenziando però un rallentamento del Pil cinese nel quarto trimestre. La People's Bank of China ha così tagliato i tassi di riferimento sui suoi prestiti a medio termine al 2,85%, per la prima volta dall'aprile del 2020, ovvero in quasi due anni, per cercare di far fronte al rallentamento dell'economia.Tra le big movimento convinto al rialzo per Moncler (+1,76%), così come per Leonardo ed STM che salgono entrambe di oltre l'1 per cento. Stellantis (+0,79% a 19,12 euro) ha toccato oggi i nuovi massimi assoluti in area 19,32 euro. Tra le banche bene Unicredit a +0,62%.Miglior titolo di giornata al momento risulta Tenaris con +3% a 10,57 euro che è stata promossa oggi a outperform dagli analisti di Mediobanca Securities.In rialzo infine Generali (+0,5% a 18,53 euro) con gli ultimi rumor che vedono Del Vecchio e Caltagirone sponsorizzare il nome di Matteo Del Fante come prossimo ceo del Leone di Trieste. Intanto, dopo le dimissioni di Caltagirone, il board del Leone di Trieste vede uscire anche Romolo Bardin (a.d. Delfin).