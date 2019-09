Ftse Mib all'assalto dei 22mila punti, faro su Powell e payrolls

Titta Ferraro 6 settembre 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Ancora segno più a Piazza Affari in avvio di giornata. Il Ftse Mib sale dello 0,13% 21.981 punti, a un soffio dalla soglia dei 22 mila punti e anche vicino ai massimi annui. Tra i singoli titoli si muove in deciso rialzo Atlantia (+1,44% a 24,66 euro) che ieri non ha pagato le parole di Manlio Di Stefano che ventilava nuovamente l'opzione ritiro concessione autostradale, che invece sembra possa essere accantonata dal nuovo governo 5S-Pd.Si muove bene anche FCA (+0,79%) che negli ultimi giorni è tornata a cavalcare la possibilità di un riallacciamento del dialogo con Renault per una fusione una volta che i francesi avranno chiuso l'accordo per rafforzare l'alleanza con Nissan.Oggi in primo piano la questione e Brexit. Poi focus sulle non farm payrolls statunitensi e sul discorso di Powell. La giornata sarà movimentata anche dai dati Istat su vendite al dettaglio e andamento dell'economia in Italia, il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Si segnala anche la riunione della Banca centrale russa.