Ftse Mib aggancia i 21.500 punti, prosegue l'impennata dei BTP

Titta Ferraro 3 luglio 2019 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Intonazione decisamente positiva oggi per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib si è riportato in area 21.500 punti, con un rialzo giornaliero dello 0,58%. Tra i singoli titoli rally di Ferrari (+1,44%9 ai nuovi massimi storici; bene anche Fca (+1,8%); tra i titoli in affanno figura invece Saipem (-2,48%) che paga il sell-off sul petrolio.Ieri Wall Street ha toccato un nuovo record (S&P 500 a ridosso di quota 3.000 punti), mentre in Europa si guarda alle nomine dei nuovi vertici delle istituzioni europee con Christine Lagarde che guiderà la Bce.Si conferma il rally dell'obbligazionario con il tasso del bund tedesco sceso a un nuovo minimo storico a un soffio da -0,40%, ossia al livello del tasso sui depositi fissato dalla Bce e che secondo le stime del mercato l'istituto centrale si appresta a tagliare di almeno 10 punti base nei prossimi mesi.Il tasso del Btp decennale è sceso sotto 1,8% con spread a 217 pb, livello più basso a 12 mesi. Oggi è attesa la decisione della Commissione Ue sulla procedura di infrazione.