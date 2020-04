Ftse Mib accelera a +2,5%, titoli risparmio gestito in forte recupero

Titta Ferraro 16 aprile 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari accelera dopo la prima ora di contrattazioni. Il Ftse Mib segna un rialzo del 2,48% a quota 17.128 punti recuperando in parte il tonfo di quasi il 5% di ieri. Oggi riflettori puntati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e sui numeri trimestrali di BlackRock e Morgan Stanley.In forte risalita il settore del risparmio gestito. Azimut segna oltre +5,5% dopo che Timone Fiduciaria, il patto che raccoglie poco meno del 20%, ha annunciato che sta per completare le operazioni preliminari per varare un programma di acquisto di azioni Azimut per un massimo di 60 milioni di euro. "L'operazione - sottolinea Equita SIM - potrebbe riguardare circa 4,5 mln di titoli o il 3,1% del capitale (con il patto di sindacato che salirebbe dal 20% al 23% circa) sottolineando e rafforzando ulteriormente il commitment del management della società".Molto bene anche Banca Generali con +5%, Poste con +4,48%, Banca Mediolanum a +3,6%.Sul Ftse Mib si segnala poi il +4% di Nexi che ha diffuso i dati preliminari del primo trimestre 2020 con ricavi superiori ai 220 milioni ed ebitda a oltre 110 milioni nonostante il deterioramento nell’ultima parte del trimestre per il lockdown. Considerato l’elevato livello di incertezza relativo all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, la società di digital payment ha sospeso prudenzialmente la guidance finanziaria.Ritiro della guidance per l'esercizio 2020 anche per Saipem (+3,08%).