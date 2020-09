Ftse Mib accelera, ENI (+2%) cavalca rimbalzo del petrolio

Titta Ferraro 9 settembre 2020 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Si conferma l'intonazione positiva di Piazza Affari che dopo la prima ora e mezza di contrattazioni sale con decisione. Il Ftse Mib, arretrato ieri in scia al sell-off di Wall Street, segna +0,7% a 19.516 punti. In prima fila le utility (+1,47% Enel, +2% Snam e +1,5% Terna) grazie alle ultime indiscrezioni stampa che vedono il Mise aver presentato una proposta per l'utilizzo di un plafond da 4,5 mld di euro (di cui 1 mld specifico per l'idrogeno) a valere sulle risorse Europee messe a disposizione dal Recovery Fund e dal Just transition fund.Acquisti anche sui titoli oil con ENI arrivata a +2% in area 7,70 euro sulla scia del rimbalzo dei prezzi del petrolio. Il Brent è tornato sopra il muro dei 40 dollari al bariel con un +1,5% nella giornata di oggi. Ieriil petrolio era arrivato a segnare -8% in scia all'abbassamento dei prezzi da parte dell'Arabia Saudita.