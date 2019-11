Fs: Trenitalia vince in Spagna gara per servizi alta velocità

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Il consorzio Ilsa, composto da Trenitalia e Air Nostrum, è stato selezionato da Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, come primo operatore privato ad accedere nel mercato iberico. L’inizio del servizio commerciale è previsto per gennaio 2022 e avrà una durata decennale. Lo rende noto Il gruppo Fs in un comunicato spiegando che riguarderà i servizi alta velocità Madrid – Barcellona, Madrid – Valencia/Alicante e Madrid – Malaga/Siviglia."Questo progetto segna l'ingresso del Gruppo FS nel mercato ferroviario alta velocità iberico", ha sottolineato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di FS Italiane. "Siamo orgogliosi di mettere a disposizione anche in Spagna il know-how sviluppato in 10 anni di alta velocità con 350 milioni di passeggeri trasportati in Italia, unici in Europa in un mercato competitivo", ha aggiunto Battisti.