Fs: Mef indica Nicoletta Giadrossi presidente e Luigi Ferraris a.d.

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha indicato Nicoletta Giadrossi come presidente e Luigi Ferraris come amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Lo si apprende in una nota del Tesoro nella quale sono stati indicati i nominativi per il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo.Il Mef "esprime un sentito ringraziamento al presidente, Gianluigi Vittorio Castelli, all’amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti".