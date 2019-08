Fs: Battisti, 58 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi 5 anni (Corriere)

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Ferrovie dello Stato (Fs) ha intenzione di investire 58 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per lo sviluppo delle infrastrutture in Italia. Lo ha detto Gianfranco Battisti, numero uno del gruppo dei trasporti, all'intervista a Corriere della Sera. La cifra riguarderà nello specifico opere ferroviarie (per 28 miliardi), strade (per 14), treni e bus (per 12 miliardi). Già in cantiere a Milano la riqualificazione degli scali. Sempre a Milano a Porta Romana verrà costruito anche il villaggio per le Olimpiadi del 2026.