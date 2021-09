Franco: quest'anno debito e deficit saranno migliori del previsto

Titta Ferraro 13 settembre 2021 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

L'Italia dovrebbe chiudere l'anno con conti pubblici migliori di quanto previsto anche per quanto concerne debito e deficit. Lo ha affermato il ministro dell'economia, Daniele Franco, a margine dell'Ecofin informale in Slovenia. "Quest'anno avremo risultati migliori di quelli indicati nel Def - ha detto Franco - Fra qualche settimana pubblicheremo la nota di aggiornamento al Def con nuovi obiettivi, le nuove stime di crescita per quest'anno ma anche deficit e debito". Per i prossimi ani, aggiunge Franco, i nuovi obiettivi saranno di una riduzione di deficit e debito.Relativamente al riattivarsi delle vecchie regole Ue di bilancio dal 2023, il ministro si è limitato a dire che si tratta di una "questione aperta" e ci sono 15-16 mesi per trovare una soluzione.