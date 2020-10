Franchi Umberto Marmi: debutto su Borsa Italiana a fari spenti

Redazione Finanza 5 ottobre 2020 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Nuova matricola sull'AIM Italia. Oggi fa il suo debutto Franchi Umberto Marmi, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara.Il titolo risulta poco volatile nel primo giorno di contrattazioni e si è mantenuto nel range 10-10,2 euro. Al momento segna +0,5% a 10,15 euro.IL debutto di Franchi Umberto Marmi è frutto della Business Combination con TheSpac. "Un ulteriore esempio di come la formula delle SPAC rappresenti uno strumento importante per accompagnare le società che vogliono accelerare il loro processo di crescita ed accedere ai mercati dei capitali, alimentando le proprie ambizioni, visibilità ed espansione a livello globale.”, commenta Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.Franchi Umberto Marmi è stata individuata da TheSpac – la SPAC (special purpose acquisition company) promossa da Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo e Giovanni Lega, quotata su AIM Italia ad agosto 2018 – quale target per la Business Combination.“L’ingresso in Borsa rappresenta per il nostro Gruppo, che da 50 anni opera per valorizzare il marmo bianco di carrara nel mondo, un traguardo importante, raggiunto grazie al costante lavoro di squadra in un momento così difficile come quello attuale - argomenta Alberto Franchi, Presidente e Amministratore Delegato di Franchi Umberto Marmi - . Quando ci è stata prospettata questa operazione abbiamo ritenuto che fosse la strada più idonea per il nostro Gruppo per proseguire nello sviluppo ulteriore dei nostri piani di crescita. Siamo convinti di aver trovato in TheSpac un partner strategico con l’obiettivo di andare avanti nella strategia di diversificazione geografica intrapresa, incrementando il presidio sui mercati internazionali, con una politica commerciale volta a posizionare i nostri prodotti nel segmento lusso. La Borsa è per noi sinonimo di trasparenza e visibilità e ci consentirà di portare avanti i nostri progetti di business e potenziare ulteriormente la nostra presenza a livello nazionale e internazionale.”Marco Galateri di Genola, Presidente e promotore di TheSpac, ha sottolineato come l'’essere riusciti a completare la business combination "in uno dei periodi più complessi della Storia recente del nostro Paese e non solo, data l’incertezza del quadro economico mondiale, ci rende ancora più orgogliosi e convinti di avere fatto la scelta giusta. Lo sbarco in Borsa di Franchi Umberto Marmi non rappresenta però soltanto un traguardo ma anche un nuovo inizio". "Siamo convinti che il mercato – sempre alla ricerca di eccellenze italiane con una consolidata presenza a livello internazionale – saprà apprezzare un’azienda storica che esporta in tutto il mondo un prodotto simbolo della qualità della vita e del lusso Made in Italy. Come promotori confermiamo il nostro impegno al fianco della società: abbiamo investito direttamente in TheSpac con l'obiettivo di esser parte di un progetto di medio-lungo termine e metteremo a disposizione di Franchi Umberto Marmi la nostra esperienza di imprenditori di lungo corso oltre a un importante network internazionale di contatti, che siamo convinti potranno dare un ulteriore impulso al percorso di crescita dell'azienda”, conclude il presidente di TheSpac.