Franchi Umberto Marmi, debutto in Borsa il 5 ottobre

Daniela La Cava 1 ottobre 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

TheSpac (Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese con l’avvocato Giovanni Lega) e Franchi Umberto Marmi (FUM) hanno comunicato che ieri è stato iscritto l’atto di fusione per incorporazione di FUM in TheSpac, la cui stipula è avvenuta in data 29 settembre 2020. La data di efficacia della fusione sarà quindi il prossimo 5 ottobre.Si segnala che l’ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari TheSpac (azioni e warrant) sarà pertanto il 2 ottobre 2020, mentre dal 5 ottobre 2020 saranno negoziate su Aim Italia le azioni e i warrant Franchi Umberto Marmi.