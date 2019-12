Fos, firmato accordo con la startup Smart Track per sviluppo soluzioni per la sicurezza sul lavoro

Valeria Panigada 9 dicembre 2019 - 09:09

Fos, Pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica quotata al segmento Aim Italia, ha siglato un accordo di collaborazione con Smart Track, startup innovativa specializzata nella progettazione di sistemi tecnologici per la sicurezza sul lavoro. In particolare, la partnership prevede l’integrazione delle competenze tecnologiche e di innovazione delle due realtà per la realizzazione di sistemi “Connected Worker” per la gestione automatica di emergenze ed evacuazioni in ambienti complessi per la salvaguardia dei lavoratori, con l’obiettivo di conseguire nuovi brevettida proporre sia in Italia che all’estero.