Formula 1: MSC Crociere sarà Global Partner per la stagione 2022

Alessandra Caparello 23 marzo 2022 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

MSC Crociere è Global Partner della prossima stagione 2022 della Formula 1. L'accordo pluriennale prenderà il via in occasione del prossimo Gran Premio del Bahrain e vedrà MSC Crociere, uno dei brand crocieristici più grandi e in più rapida crescita al mondo, diventare il Cruise Partner ufficiale della Formula 1.MSC Crociere e Formula 1, si legge nella nota, stanno inoltre lavorando per far coincidere gli scali di alcune delle navi della Compagnia con i weekend del Gran Premio, in modo da permettere agli ospiti in crociera di seguire dal vivo le competizioni durante la loro vacanza.