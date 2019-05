Forgital ceduta a Carlyle: da operazione per Nb Aurora plusvalenza stimata per 29 mln

Daniela La Cava 30 maggio 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

È stato firmato l'accordo vincolante per la cessione dell'italiana Forgital a Carlyle. Lo rende noto Nb Aurora, società quotata in Italia sul Miv - segmento professionale, che detiene una partecipazione del 44,55% in Fondo italiano di investimento (Fii), che è azionista di minoranza di Forgital.L’operazione prevede per NB Aurora il diritto a ricevere distribuzioni da FII per un valore stimato di circa 50 milioni di euro a fronte di un valore d’iscrizione (in trasparenza) nel bilancio di NB Aurora di 21 milioni per una plusvalenza stimata di 29 milioni. Il fair market value di Forgital al 31 dicembre 2018, si legge in nella nota, era pari a 42 milioni.