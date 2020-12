Forever Bambù: dopo aver raccolto oltre 3,5 mln nell’ultimo round, si prepara alla quotazione in borsa

simone borghi 30 dicembre 2020 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Anche la seconda tranche dell’aumento di capitale di Forever Bambù 27, tenuta sulla piattaforma di equity, lending e debt crowdfunding Opstart ha ottenuto un grande successo ed è appena stata chiusa con una cifra raccolta pari a 3 milioni e mezzo di euro. Forever Bambù 27 fa capo a Forever Bambù, progetto nato nel 2014 con l’obiettivo di creare foreste di bambù gigante in tutte le regioni d’Italia, per poi utilizzare il prodotto a fini industriali e alimentari.Obiettivo dichiarato da tempo per la seconda metà del 2021 è quello di portare Forever Bambù a quotarsi in una borsa internazionale, questo per alzare il livello comunicativo della società, per continuare a crescere grazie all’accesso al mercato dei capitali e premiare tutti i 700 soci che hanno creduto in questo progetto e che beneficeranno dei vantaggi immediati e della rivalutazione del loro investimento, dato dalla quotazione.