Fope: ricavi 2021 balzano a 40,3 mln (+55% a/a)

17 gennaio 2022

Fope, azienda orafa italiana attiva nel settore della gioielleria di alta gamma, ha annunciato di avere chiuso il 2021 con 40,3 milioni di euro di ricavi netti consolidati. Il dato registra una crescita del 55% rispetto ai 26 milioni di ricavi del 2020, ed è particolarmente significativo se confrontato con i ricavi dell’esercizio 2019 pari a 35 milioni, rispetto ai quali la crescita si attesta a +15,3%.Intanto in Borsa il titolo dopo aver aperto con un gap up, si muove in rialzo del 2,85% a quota 14,5 euro ad azione.