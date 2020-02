Fope: Claudio Costamagna e Andrea Morante rilevano maggioranza.Verrà promossa Opa a 9,25€

Daniela La Cava 21 febbraio 2020 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Fope ha comunicato che CoMo, società di investimento italiana facente capo a Claudio Costamagna e Andrea Morante, ha sottoscritto contratti per l’acquisto di una partecipazione complessiva del 71,2%, nel capitale sociale del gruppo orafo vicentino. Nel dettaglio, CoMo ha sottoscritto un contratto con Ines ed Umberto Cazzola, eredi del fondatore Umberto Cazzola, titolari complessivamente del 59,16% del capitale sociale di Fope. Nell’ambito dell’operazione la società d’investimento ha inoltre sottoscritto un contratto per l’acquisto della partecipazione degli eredi di Giulia Cazzola, complessivamente pari al 12,04% del capitale sociale di Fope, al medesimo prezzo subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni di legge.A seguito del perfezionamento dell’operazione, CoMo promuoverà un’Offerta pubblica di acquisto (Opa) totalitaria sulle residue azioni Fope al corrispettivo di 9,25 per azione. Al momento il titolo Fope è in asta di volatilità (l'ultimo prezzo segnato è di 9,05 euro).